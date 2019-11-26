Зарплата Авакова збільшилася на 50 тис. гривень і перевищила оклад у п'ять разів

Зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в новому уряді за жовтень становила 82 тис. гривень, його заступників - від 80,8 тис. до 95,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 86,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Заробітна плата, нарахована Авакову в жовтні, становила 82 071 гривень, у тому числі посадовий оклад – 15 272 гривні, надбавка за вислугу років – 5 040 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 30 510 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 3 054 гривень, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць – 3 054 гривень, відпускні – 1 638 гривень, індексація - 693 гривні, премія – 22 806 гривень.

Матеріальна допомога міністру за жовтень не нараховувалася.

Фактична сума, отримана Аваковим після утримання податків і зборів, становила 66 067 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становила 93 895 гривень, заступників Тетяни Ковальчук – 90 168 гривень, Катерини Павличенко – 80 830 гривень, Сергія Гончарова – 90 168 гривень, Антона Геращенка – 95 501 гривня, Олександра Гогілашвілі – 94 270 гривень, держсекретаря Олексія Тахтая – 86 625 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, перша зарплата Авакова в новому уряді була значно нижче, ніж в минулому.

Тим часом Князєв працює радником Авакова безкоштовно.