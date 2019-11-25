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  • Цена газа будет самой низкой в истории, если Украина подпишет договор с "Газпромом", - Оржель
25 ноября 2019, понедельник, 19:18 20
Экономика 2019-11-25T19:24:10+02:00
Українські Новини
Цена газа будет самой низкой в истории, если Украина подпишет договор с "Газпромом", - Оржель

Цена газа будет самой низкой в истории, если Украина подпишет договор с "Газпромом", - Оржель

Газпром, Запасы газа, Запасы газа в ПХГ, цены на газ, Алексей Оржель, Министерство энергетики и защиты окружающей среды
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, который ранее дал прогноз цены газа на 2020, заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с "Газпромом", учитывая большие запасы газа в хранилищах, цена может стать одной из самых низких в истории переговоров.

Об этом он заявил на презентации планов работы ведомства, сообщает "Экономическая правда".

Оржель подчеркнул, что подписание нового соглашения является абсолютным приоритетом в планах Минэнергетики и отметил, что с принятием анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

Также Оржель подчеркнул большие объемы газа в подземных хранилищах Украины и европейских странах могут сказаться на цене в новых договоренностях.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с "Газпромом", учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой", - резюмировал министр энергетики.

Также Оржель отметил, что транзит газа может принести госбюджету до 3 миллиардов долларов поступлений.

Как сообщали Українські Новини, Оржель считает, что "Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа. Тем временем Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" готова рассмотреть выплату компанией "Газпром" (Россия) 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.

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