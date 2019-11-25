Ціна газу буде найнижчою в історії, якщо Україна підпише договір з "Газпромом", - Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, який раніше дав прогноз ціни газу на 2020, заявив, що в разі підписання нової угоди про транзит з "Газпромом", враховуючи великі запаси газу в сховищах, ціна може стати однією з найнижчих в історії переговорів.

Про це він заявив на презентації планів роботи відомства, повідомляє "Економічна правда".

Оржель підкреслив, що підписання нової угоди є абсолютним пріоритетом у планах Міненергетики та наголосив, що з прийняттям анбандлінгу питання подальших контрактів буде вирішуватися лише з огляду на економічну доцільність, без жодного політичного тиску.

Також Оржель зауважив на великі обсяги газу у підземних сховищах України та європейських країн, які можуть сказатися на ціні у нових домовленостях.

"Якщо ми підпишемо договір на транспортування з "Газпромом", зважаючи на ті запаси які є в українських та європейських газосховищах , ми можемо стати свідками однієї з історично найнижчих цін на газ цієї зими", - резюмував міністр енергетики.

Також Оржель зазначив, що транзит газу може принести держбюджету до 3 мільярдів доларів надходжень.

Як повідомляли Українські Новини, Оржель вважає, що "Газпром" зробив неприйнятну пропозицію Україні з транзиту газу. Тим часом Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" готова розглянути виплату компанією "Газпром" (Росія) 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі газом.