Остановка Бурштынской ТЭС не связана с импортом электроэнергии из России, - Герус

Председатель комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает, что ограничение работы Бурштынской теплоэлектростанции не связано с импортом электрической энергии из России.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Fаcebook, передают Українськi Новини.

"Бурштынский энергоостров отделен от объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины и присоединен к европейской системе. Российская электроэнергия туда не может попадать даже теоретически. К сожалению, людей обманывают и обманывают", - написал Герус.

Также он отметил, что цена электроэнергии в Бурштынском острове на 20-30% выше, чем в ОЭС Украины. Герус заявил, что на данный момент бизнес-модель ДТЭК работает так, что шахта по завышенным ценам продает уголь на ТЭС.

"Шахта Павлоградуголь прибыльная (прибыль от операционной деятельности за 9 месяцев составила 7,9 млрд гривен, рентабельность 32%), а ТЭС убыточны", - прокомментировал он.

По мнению Геруса, в данной ситуации необходимо покупать уголь на 100-200 гривен дешевле. Кроме того, он считает, что области под обеспечением данной ТЭС гарантированно будут иметь электроэнергию.

Бурштынский "энергоостров" - это выделенная часть объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины, образованной Бурштынской ТЭС, Калушской ТЭЦ и Теребля-Рикской ГЭС и прилегающими электрическими сетями, в большей степени интегрированный в Европейскую энергетическую систему.

Как сообщали Українськi Новини, Герус заявлял, что ДТЭК искусственно создала дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед", что заставляет покупателей покупать электроэнергии завышенной на 15% цене. Ранее представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергоострове.