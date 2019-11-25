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25 листопада 2019, понеділок, 15:56 22
Фінанси 2019-11-25T18:15:03+02:00
Українські Новини
НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку більше ніж на третину

НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку більше ніж на третину

НБУ, Національний банк України, Міжбанк, купівля валюти, Міжбанківський валютний ринок
Долари. Фото: pixabay
Долари. Фото: pixabay

Національний банк у період з 18 по 22 листопада скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 37% до 120 млн доларів порівняно з попереднім тижнем після того, як міжбанк закрився зміцненням гривні в п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 120 млн доларів за єдиним курсом. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 2 070,7 млн, продав - 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 3 209,6 млн доларів, а продано - 370,73 млн доларів. Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом кращої ціни. В цілому з початку року НБУ купив на міжбанку під час інтервенцій 5 295,3 млн доларів, а продав - 479,23 млн доларів.

У 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,02% з 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар подешевшав, а євро обвалився. Тим часом аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.

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