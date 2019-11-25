НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку більше ніж на третину

Національний банк у період з 18 по 22 листопада скоротив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 37% до 120 млн доларів порівняно з попереднім тижнем після того, як міжбанк закрився зміцненням гривні в п'ятницю.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ купив 120 млн доларів за єдиним курсом. Використовуючи Matching, НБУ з початку року купив 2 070,7 млн, продав - 108,5 млн доларів.

За єдиним курсом з початку року куплено валюти на 3 209,6 млн доларів, а продано - 370,73 млн доларів. Також з початку року НБУ купив 15 млн доларів за запитом кращої ціни. В цілому з початку року НБУ купив на міжбанку під час інтервенцій 5 295,3 млн доларів, а продав - 479,23 млн доларів.

У 2018 року НБУ купив на міжбанку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 13,02% з 27,72 UAH/USD до 24,11 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, долар подешевшав, а євро обвалився. Тим часом аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.