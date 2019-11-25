Нардеп Бужанский призвал Бородянского говорить людям правду

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") призвал министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского "говорить людям правду".

Об этом народный депутат заявил на своем Telegram-канале.

"Министр культуры Бородянский продолжает продвигать идею уголовной ответственности журналистов за фейки. Ну ок, давайте скажем людям правду. Мы шли на выборы с лозунгом - избавим страну от Порошенко и его банды. И после победы - "затарили" Кабмин, фракцию, госконцерны порохоботами и грантоедами всех мастей. Хочешь услышать правду, начинай ее говорить, министр. Иди к людям, и объясняй им, как во власти оказалась помесь Порошенко с Соросом", - написал он.

Напомним, Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

"Например, за что может "маячить" уголовная ответственность? Когда я, как некое третье лицо, пришел к вам и сказал - вот вам 10 тыс. долларов, напишите, пожалуйста, статью о чем-то, что не является правдой, с целью некоего специального результата, который я хочу получить в общественном мнении. Более того, я буду платить каждый раз 10 тыс. долларов, и вы будете писать такие статьи каждый день в большом объеме. Вот эти отношения могут быть криминализированы", - сказал Бородянский.

Как сообщали Українські Новини, 12 ноября нардеп Бужанский потребовал привлечь к уголовной ответственности бывшего консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который был ранее уволен из Министерства иностранных дел (МИД) Украины за антисемитизм и неонацизм, а позже восстановлен в должности решением апелляционного суда.