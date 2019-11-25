С 2,5 млн гривен до 1,1 млн: суд снизил залог главе Херсонского облсовета Мангеру

Шевченковский районный суд Киева снизил залог председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру с 2,5 млн гривен до 1,1 млн.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Снизили залог до 1 152 600 гривен", - сказал он.

Суд вынес такое решение по ходатайству защиты в понедельник.

Решение обосновано тем, что Мангеру была изменена квалификация преступления, в котором он подозревается.

Как сообщали Українськi Новини, 15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Позже суд отказался менять размер залога.

Также НАПК просило НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены.

Ранее Генеральная прокуратура приостановила расследование дела против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина, подозреваемых в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.