подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 ноября 2019, понедельник, 14:52 239
Судебная власть 2019-11-25T14:53:04+02:00
Українські Новини
С 2,5 млн гривен до 1,1 млн: суд снизил залог главе Херсонского облсовета Мангеру

С 2,5 млн гривен до 1,1 млн: суд снизил залог главе Херсонского облсовета Мангеру

Суд, Залог, Владислав Мангер

Шевченковский районный суд Киева снизил залог председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру с 2,5 млн гривен до 1,1 млн.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Снизили залог до 1 152 600 гривен", - сказал он.

Суд вынес такое решение по ходатайству защиты в понедельник.

Решение обосновано тем, что Мангеру была изменена квалификация преступления, в котором он подозревается.

Как сообщали Українськi Новини, 15 февраля Мангер вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен. Позже суд отказался менять размер залога.

Также НАПК просило НАБУ расследовать недекларирование Мангером 0,6 млн гривен доходов своей жены.

Ранее Генеральная прокуратура приостановила расследование дела против главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и криминального авторитета Алексея Левина, подозреваемых в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

 

Больше новостей о: Суд Залог Владислав Мангер

Архив
Новости
Крушения танкера возле Одессы: полиция начала расследование 15:04
С 2,5 млн гривен до 1,1 млн: суд снизил залог главе Херсонского облсовета Мангеру 14:52
В Чернобыльской зоне случился пожар: загорелся дом 14:51
Пуля попала в плечо. Фото: Facebook/ООС
Боевики ранили женщину в Марьинке: она шла по городу с трехлетним ребенком 14:33
Резервный межгосударственный банк предложил сотрудничество Кабмину и Национальному банку Украины, - СМИ 14:15 Документ
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
больше новостей
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok