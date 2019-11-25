З 2,5 млн гривень до 1,1 млн: суд знизив заставу Мангеру

Шевченківський районний суд Києва знизив заставу голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру з 2,5 млн гривень до 1,1 млн.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Дмитро Ільченко.

"Знизили заставу до 1 152 600 гривень", - сказав він.

Суд виніс таке рішення за клопотанням захисту в понеділок.

Рішення обґрунтовано тим, що Мангеру була змінена кваліфікація злочину, у якому він підозрюється.

Як повідомляли Українські Новини, 15 лютого Мангер вийшов з СІЗО під заставу в 2,5 млн гривень. Пізніше суд відмовився змінювати розмір застави.

Також НАЗК просило НАБУ розслідувати недекларування Мангером 0,6 млн гривень доходів своєї дружини.

Раніше Генеральна прокуратура припинила розслідування справи проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.