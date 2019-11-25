Новым губернатором в Черновцах стал австрийский консул и историк

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Осачука на должность председателя Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом сказано в указе Президента №866 от 22 ноября, передают Українськi Новини.

"Назначить Осачук Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации", - написано в нем.

Осачук родился в 1972 году. Сейчас 47-летний Сергей является кандидатом исторических наук, основателем литературного центра в Черновцах, руководителем общественной организации "Родной город".

С 2014 года был почетным консулом Австрии в Черновцах, советником мэра Черновцов по вопросам культуры и международных отношений.

Ранее работал научным сотрудником Центра буковиноведения при Черновицком университете. Переводчик, автор и издатель ряда монографий по истории немцев Буковины, межэтнических отношений, дипломатических документов, научно-популярных очерков по истории Черновцов.

Как сообщали Українськi Новини, 22 ноября Зеленский назначил коллегу Стефанчука Габинета хмельницким губернатором.

12 ноября Президент Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова на должность председателя Полтавской ОГА.

Ранее в октябре Кабинет Министров одобрил назначение председателем Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, Черниговской - Андрея Прокопенко, Кировоградской - Андрея Балоня.