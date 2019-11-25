В Харькове подорвали машину бизнесмена: введен план перехват

Сегодня, 25 ноября, в Харькове у дома по улице Чайковского взорвали автомобиль одного из бизнесменов города. Об этом сообщает "Харьков 1654" в Telegram.

"По предварительным данным, выходя из дома, мужчина сел за руль своего автомобиля, после чего произошел взрыв. Предварительно установлено, что сработало взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Также от взрыва пострадали рядом припаркованные автомобили.

По информации Telegram-канала, водитель находиться в состоянии средней тяжести, госпитализирован в одну из городских больниц города.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

"Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле "Opel Vectra" синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

Как передает корреспондент Depo.Харьков, автомобиль вероятно причастных к покушению на адвоката нашли на пустыре в нескольких километрах от места взрыва.



В настоящее время продолжается тление некоторых частей автомобиля Opel Vectra. Он сгорел полностью. Вблизи машины лежит предмет, который вероятно был использован для поджога.



На месте происшествия работают кинологи со служебными собаками.





Как сообщали Українські Новини, свидетель по делу об убийстве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова криминальный авторитет Владимир Борох ("Тайсон") убит в перестрелке в Харькове.



Также в полиции раскрыли детали конфликта в Харькове, где 1 человек убит, 1 ранен и 1 подорвал себя гранатой в результате перестрелки.