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25 ноября 2019, понедельник, 10:10 1307
Экономика 2019-11-25T10:14:13+02:00
Українські Новини
ДТЭК угрожает остановкой работы Бурштынской ТЭС

ДТЭК угрожает остановкой работы Бурштынской ТЭС

Электроэнергия, ДТЭК, импорт электроэнергии, ДТЭК Западэнерго, Бурштынская ТЭС
Буштынская ТЭС Фото: Фотографии - eSosed
Буштынская ТЭС Фото: Фотографии - eSosed

Энергохолдинг ДТЭК заявляет о необходимости ограничивать работу Бурштынской теплоэлектростанции в связи с импортом электрической энергии из России и Беларуси.

Об этом говорится в письме исполняющего обязанности директора Бурштынской ТЭС Олега Ивахива главе Бурштынской городской администрации Роксолане Джури, передают Українські Новини.

"ДТЭК Западэнерго" заявляет о введении с 22 ноября 2019 года вынужденного простоя станции, как единственной возможности для предотвращения полной остановки деятельности ТЭС. Данное решение обусловлено совокупностью негативных факторов, которые объективно делают невозможной дальнейшую работу ТЭС в штатном режиме", - говорится в нем.

В письме отмечается, что импортируемая из России электроэнергия заместила собой электроэнергию ТЭС, а также возрастание доли импорта привело к изменениям режимов работы энергоблоков ТЭС со стороны национальной энергетической компании "Укрэнерго", по командам диспетчеров произошла разгрузка ТЭС, что существенно снизило объемы реализованной электроэнергии ТЭС.

"Это все провоцирует снижение спроса на электроэнергию ТЭС, что совокупно с увеличением на рынке доли дешевой электроэнергии украинских АЭС приводит к критическому снижению уровня цен для ТЭС.

Так цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в отдельные дни текущего месяца снижалась до уровня 91 коп/кВт-ч, что при рыночных ценах на уголь делает производство электроэнергии на ТЭС убыточным", - отметили в письме.

Кроме того, сообщается что не был введен рынок "вспомогательных услуг", что не позволяет ТЭС использовать собственные конкурентные преимущества маневренных мощностей для балансирования рынка в пиковые часы.

Также отмечается, что остается открытым вопрос непогашенной задолженности государственного предприятия "Энергорынок" за отпущенную ТЭС электроэнергию.

В ДТЭК подчеркнули, что для изменения ситуации и устранения негативных факторов, которые грозят длительным простоем ТЭС необходимо остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси, внедрить рынок "вспомогательных услуг" и решить вопрос касательно погашения задолженности "Энергорынка".

"До принятия соответствующих решений на государственном уровне у ТЭС, к сожалению, отсутствуют другие пути предотвращения полного прекращения деятельности ТЭС, кроме как ограничение производства и применение простоя", - подытожили в письме.

Как сообщали Українські Новини, ранее представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергострове.

Также ранее Герус заявлял, что ДТЭК искусственно создала дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед", что заставляет покупателей покупать электроэнергии завышенной на 15% цене.

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