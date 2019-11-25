Азербайджанская Bakcell договорилась о покупке у МТС "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания Bakcell (Азербайджан) договорилась о покупке у телекоммуникационной компании "МТС" оператора мобильной связи компании "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) за 734 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении компании NEQSOL Holding, передают Українськi Новини.



"Международная группа компаний NEQSOL Holding объявляет о подписании компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающего соглашения с ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) о продаже телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100%-ю дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ю долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ЧАО "ВФ Украина" за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов", - говорится в нем.



Согласно сообщению, покупка компании в Украине финансируется преимущественно за счет ресурсов от международных финансовых структур.



"С приобретением "Vodafone Украина", второго на рынке Украины телекоммуникационного оператора, мы продолжаем стратегию расширения международного присутствия и вхождения на новые рынки компаний, входящих в группу NEQSOL Holding. Телекоммуникационная отрасль среди приоритетных направлений работы нашей группы, поэтому мы постоянно инвестируем в инновационные и надежные телекоммуникационные решения. Состояние бизнеса, темпы роста и эффективность деятельности "Vodafone Украина" являются надежной основой для дальнейшего развития. Поэтому мы готовы инвестировать в компанию, чтобы далее внедрять инновации и передовые технологии в Украине", – прокомментировал руководитель СЕО NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.



В сообщении отмечается, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.



Деятельность группы компаний NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли.

Группа компаний ведет деятельность в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш и других.



"Группа начала деятельность с нефтегазовой отрасли в начале 1990-х годов. В настоящее время в состав группы входят зарегистрированные в Великобритании Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream). Владея долей в нефтегазовых месторождениях, география деятельности Nobel Upstream с головным офисом в Лондоне охватывает Великобританию, США и Азербайджан. Дочерние компании Nobel Oil Services (UK) Limited ведут деятельность в таких странах, как Азербайджан, Турция, Казахстан и Бангладеш. Группа создала совместные компании с такими международными компаниями, как KCADeutag, WoodGroup и другими", - говорится в сообщении.



Согласно сообщению, группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов.



Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и другие, группа инвестирует в проекты в целях создания "Цифрового Шелкового пути" между Европой и Азией.



В начале 2010-х годов группа вышла на строительный рынок, компания Norm является крупнейшим производителем цемента во всем Кавказском регионе.



Как сообщали Українськi Новини, в октябре Антимонопольный комитет разрешил мобильному оператору компании Bakcell (Азербайджан) приобрести опосредованный контроль над оператором мобильной связи компанией "Vodafone Украина".



"Vodafone Украина" в 2018 году сократил чистую прибыль на 18%, или на 0,4 млрд гривен до 1,8 млрд гривен по сравнению с 2017 годом. При этом доход компании за год увеличился на 8%, или на 1 млрд гривен, до 12,9 миллиарда гривен.



В мае 2017 года "Vodafone Украина" изменил юридическое название на ЧАО "ВФ Украина".



15 октября 2015 года компания "МТС-Украина" и компания Vodafone подписали партнерское соглашение, согласно которому "МТС-Украина" начала переводить свои услуги под бренд Vodafone.



После этого "МТС-Украина" начала позиционировать себя как "Vodafone Украина".

Bakcell была основана в 1994 году, ее сеть состоит из более 7 500 базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные) и 99% населения Азербайджана.



Bakcell обеспечивает предоставление услуг скоростного мобильного интернета 4G во всех регионах страны.