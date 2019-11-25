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25 листопада 2019, понеділок, 08:52 10
Європа 2019-11-25T08:53:39+02:00
Українські Новини
У Франції через повені загинули чотири людини

У Франції через повені загинули чотири людини

повінь, Франція, Загиблі

У Франції в результаті повені на південному сході країни за вихідні загинули чотири людини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

Так, повідомляється, що двоє загиблих були знайдені в муніципалітеті Таннерон в суботу, а в неділю рятувальники знайшли автомобіль, який накрило обвалом, у ньому виявили тіла двох літніх людей з міста Грасс.

Автомобіль знесло з дороги, і він лежить на глибині 800 метрів в яру. Через складні погодні умови рятувальники будуть діставати його тільки в понеділок.

Крім того, дві людини вважаються зниклими безвісті. В різних центрах розміщення, відкритих комунами, знайшли притулок 1700 чоловік.

За останні дві доби в окремих районах департаментів Вар і Приморські Альпи випала двомісячна норма опадів. Це стало причиною виходу річок з берегів і затоплень.


Як повідомляли Українські Новини, у Венеції ряд кафе і магазинів затопила вода. Влада закрила ясла і дитсадки.

Крім того, у Венеції оголосили надзвичайний стан через сильну повінь.

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