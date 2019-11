Мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом США

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я балотуюся на посаду президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку. Я вірю, що мій унікальний досвід в бізнесі, уряді та благодійності дозволить мені перемагати і лідирувати", - пише Блумберг.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020. Виборці виберуть президентських вибірників, які, в свою чергу, оберуть нового президента і віце-президента США через колегію вибірників.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF