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24 листопада 2019, неділя, 19:45 15
Америка 2019-11-24T21:45:02+02:00
Українські Новини
Мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом США

Мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом США

Майкл Блумберг, Дональд Трамп, вибори США
Майкл Блумберг. Фото: Twitter/Mike Bloomberg
Майкл Блумберг. Фото: Twitter/Mike Bloomberg

Колишній мер Нью-Йорка, призначений спецпосланцем ООН з питань клімату в 2018 році мільярдер Майкл Блумберг заявив про свій намір балотуватися на пост президента США від партії демократів.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я балотуюся на посаду президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку. Я вірю, що мій унікальний досвід в бізнесі, уряді та благодійності дозволить мені перемагати і лідирувати", - пише Блумберг.

Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020. Виборці виберуть президентських вибірників, які, в свою чергу, оберуть нового президента і віце-президента США через колегію вибірників.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у вибори в США.

Нагадаємо, Росія, Китай та Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США.

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