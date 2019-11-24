Мільярдер Блумберг планує перемогти Трампа і стати новим президентом США

Колишній мер Нью-Йорка, призначений спецпосланцем ООН з питань клімату в 2018 році мільярдер Майкл Блумберг заявив про свій намір балотуватися на пост президента США від партії демократів. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. "Я балотуюся на посаду президента, щоб перемогти Дональда Трампа і відновити Америку. Я вірю, що мій унікальний досвід в бізнесі, уряді та благодійності дозволить мені перемагати і лідирувати", - пише Блумберг. Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада 2020. Виборці виберуть президентських вибірників, які, в свою чергу, оберуть нового президента і віце-президента США через колегію вибірників. I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America. I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.Join our team: https:\/\/t.co\/7ezlUeouqH pic.twitter.com\/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 24 ноября 2019 г. Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сказав, що не хоче бути залученим у вибори в США. Нагадаємо, Росія, Китай та Іран роблять спроби втручання у майбутні вибори в США.