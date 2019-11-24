На рабочем месте умер зампредседателя Горностаевской райадминистрации

Заместитель председателя Горностаевской районной государственной администрации Херсонской области Александр Шум, которому было 45 лет, умер на рабочем месте 22 ноября.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Херсонской области.

22 ноября, на работе умер заместитель председателя Горностаевской РГА Александр Шум. Ему стало плохо в одном из кабинетов, на глазах у коллег. Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти человека не удалось.

В Горностаевской райгосадминистрации Александр Шум работал с 1997 года. Должность заместителя председателя РГА занимал с 2006 года. Недавно вернулся на рабочее место после длительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста: вместе с женой он создал детский дом семейного типа и, кроме собственных детей, воспитывал еще шесть приемных. Похоронили Александра Шума, вчера, 23 ноября.

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