Украинский моряк погиб в Кельтском море во время шторма

Украинский моряк, член экипажа сухогруза ALMA (флаг – Мальта), погиб в Кельтском море во время шторма.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Фонд помощи морякам "Ассоль", передают Українськi Новини.

"Сухогруз ALMA связался с береговыми службами Франции, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма 22 ноября в Кельтском море", - говорится в сообщении.

Команда медработников была доставлена на борт сухогруза вертолетом, в 01:40, 23 ноября врачи констатировали смерть моряка.

"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест (Фрация).

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 24 украинских моряка освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Напомним, летом на греческий курорт обрушился шторм, из-за которого погибли не менее 6 туристов.