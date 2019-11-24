подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
24 ноября 2019, воскресенье, 13:04 554
Внешняя политика 2019-11-24T13:49:20+02:00
Українські Новини
Улучшение отношений с Россией зависит от "минских договоренностей", - замгоссекретаря США

Улучшение отношений с Россией зависит от "минских договоренностей", - замгоссекретаря США

Минские соглашения, Украина-США, США-Россия, госсекретарь США, украино-американские отношения

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявляет, что улучшение двусторонних отношений между США и Российской Федерацией зависит от выполнения Россией "минских договоренностей".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українські Новини.

Указывается, что Салливан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нагое (Япония) в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G20.

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы "минским соглашениям" и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в заявлении Госдепа США.

Также Салливан и Лавров обсудили широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие проблемы международной безопасности, как Северная Корея и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Президент Владимир Зеленский в ходе посещения Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обсудил с Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе, с канцлером Германии Ангелой Меркель - дату встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), а с Президентом США Дональдом Трампом - помощь в этом процессе.

Также Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным.

Больше новостей о: Минские соглашения Украина-США США-Россия госсекретарь США украино-американские отношения

Архив
Новости
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В понедельник в Киеве температура опустится до -7: прогноз погоды 13:21
Улучшение отношений с Россией зависит от "минских договоренностей", - замгоссекретаря США 13:04
Автопробег. Скриншот видео facebook.com/Savchenko.Nadiia
Савченко возглавила автопробег против запуска рынка земли 12:42
Двое из пяти неправильно диагностируют у себя серьезные заболевания после поиска симптомов в Google, - исследование 12:34
больше новостей
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Президент Сербии объяснил, как их оружие могло оказаться на Донбассе 11:51
Столичная подземка может изменить работу на выходных из-за футбола 23:47
больше новостей
Какие льготы по коммуналке есть у военных и как получить соцпомощь по новым правилам 05:46 Список
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok