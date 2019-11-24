Улучшение отношений с Россией зависит от "минских договоренностей", - замгоссекретаря США

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан заявляет, что улучшение двусторонних отношений между США и Российской Федерацией зависит от выполнения Россией "минских договоренностей".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственного департамента США, передают Українські Новини.

Указывается, что Салливан встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нагое (Япония) в кулуарах встречи министров иностранных дел стран G20.

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы "минским соглашениям" и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в заявлении Госдепа США.

Также Салливан и Лавров обсудили широкий круг региональных и двусторонних вопросов, включая такие проблемы международной безопасности, как Северная Корея и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическую безопасность.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре Президент Владимир Зеленский в ходе посещения Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций обсудил с Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе, с канцлером Германии Ангелой Меркель - дату встречи лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), а с Президентом США Дональдом Трампом - помощь в этом процессе.

Также Трамп считает, что Зеленский договорится с Путиным.