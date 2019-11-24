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24 ноября 2019, воскресенье, 11:51 6606
Внешняя политика 2019-11-24T11:56:03+02:00
Українські Новини
Президент Сербии объяснил, как их оружие могло оказаться на Донбассе

Президент Сербии объяснил, как их оружие могло оказаться на Донбассе

Сербия, Миномет, война на Донбассе, Александар Вучич

Президент Сербии Александар Вучич признал, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта, хотя страна официально не продавала оружие в Украину.

Об этом он заявил в субботу в Северной Македонии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1info.

"Они (оппозиция – ред..) обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", - сказал Вучич, комментируя обнародованные оппозиционеркой Мариникой Тепич документы о встрече представителя Украины с представителями сербського военного завода "Крушик".

Согласно обнародованным Тепич данным, сербская компания "Техноремонт" купила партию мин производства завода "Крушик" в продавца Jugoimport SDPR, продала польской компании Nattan, представителем которой фактически был гражданин Украины Виталий Дементьев, а уже потом боеприпасы попали в Украину.

Вучич заявил, что министерство торговли Сербии позволило компании "Техноремонт" продать оружие польской компании Nattan, которая в документах, обнародованных опозиционеркой, названа конечным получателем оружия.

Сербский президент заверил, что хотя все было сделано согласно закону и сделка была "чистая, как слеза", однако сербские спецслужбы предупредили Службу внешней разведки России о возможном реэкспорте вооружения в Украину.

Вучич также рассказал, что в агентство безопасности и информации Сербии вызвали владельца компании "Техноремонт" и говорили ему "не играть и не экспортировать в Украину не угрожать отношениям с Россией".

Ранее болгарская антизападная расследователь Диляна Гайтанджиева заявила, что украинские военные на Донбассе, вероятно, используют оружие из Сербии несмотря на то, что официально страна не экспортировала вооружения в Украину.

22 ноября министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что Сербия не экспортирует оружие в Украину и не продавала мины для использования в боевых действиях на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, военные сбили беспилотник боевиков с опасным грузом. Кроме того, боевики обстреляли участок разведения в Петровском Донецкой области.

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