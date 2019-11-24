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24 ноября 2019, воскресенье, 10:12 86
Жизнь 2019-11-24T10:21:09+02:00
Українські Новини
Как изменить отношения, которые не устраивают: краткий алгоритм от психолога

Как изменить отношения, которые не устраивают: краткий алгоритм от психолога

Отношения, Развод, расставание, советы психолога
Отношения. Фото: pixabay.com
Отношения. Фото: pixabay.com

Секрет хороших отношений - не соглашаться на отношения, которые вас не устраивают. Этот принцем знают все, но не все его придерживаются. Иногда лучше пережить расставание и избавиться от боли, чем всю страдать всю жизнь.

Многие люди остаются в отношениях, которые их не устраивают, в которых их бьют физически, тиранят финансово, унижают эмоционально— в общем, эти отношения совершенно не являются безопасными и питательными, рассказывает в своем блоге психолог Павел Зыгмантович.

По его словам, в таких отношениях люди основном остаются из страха — одиночества ли, осуждения ли. Причин, конечно, значительно больше, но в данном случае они без надобности. Знание их мало что изменит.

Короткий алгоритм такого изменения отношений:

  1. Признать, что отношения не устраивают. То есть, честно, без уверток сказать вслух: "Такие отношения меня не устраивают". Пусть это грустно или даже печально, но — скажите. И лучше вслух, чтобы услышать это признание во всей мощи.
  2. Сообщить партнеру, мол, такие отношения меня не устраивают, я в них оставаться не буду, но уходить не хочу, хочу изменений. И дальше — список изменений. Маленькая ремарка — список изменений лучше сделать заранее и лучше предельно конкретный. Скажем, "обращай на меня больше внимание" — это чушь, а не изменение. А вот "давай каждую субботу проводить вместе, выключим мобильные телефоны" уже лучше.

Важно, чтобы партнер увидел вашу твердость, ваш выбор не соглашаться на отношения, которые вас не устраивают. Тогда — может включиться мозг и разговоры могут пройти более-менее качественно.

  1. Провести переговоры и заключить договор. Тут, конечно, самое сложное. Переговорам и договорам учат преимущественно в деловой среде и в деловом разрезе. Мало кого учат вести переговоры в супружеской паре. И тем не менее — нужно начинать переговоры и достигать договора.

Есть, конечно, и другой вариант — пересмотреть свои взгляды на жизнь и перестать страдать. Вариант не самый плохой, но я все-таки, для женщины, которую бьет муж, будет полезно пересмотреть свои взгляды на жизнь и решить, что "бьет — значит любит". Почему-то я не верю, что тут это сработает.

Если хочется счастливой жизни, то нельзя идти на такие компромиссы. Нельзя соглашаться на отношения, которые не устраивают — только или перестраивать эти отношения, или расставаться. Только так.

Напомним, ранее психолог дал советы, как воспитать силу воли, а также, как правильно вычислить своего партнера.

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