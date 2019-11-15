Как воспитать силу воли: советы психолога

Каждый из нас часто сталкивался с ситуацией, когда силы воли не хватало для совершения великих дел. Ни для кого не секрет, что именно воля позволяет нам не отступать перед трудностями. Писхолог Павел Зыгмантович в своем блоге рассказал о трех приемах для укрепления силы воли.

Запланируйте "разгрузочные дни"

Достижение цели требует неустанного продвижения вперёд и отсутствия желани ясделать отступление.

Психолог назвал важную состовляющую успеха: планировать гедонистическое отклонение. Суть такова — на пути к цели стоит делать "привалы" и немного расслабляться. Причём "привалы" стоит планировать заранее.

Такой подход помогает чувствовать себя лучше и делает путь к цели менее надрывным.

Создавайте ритуалы

Психолог рассказывает читателям про эксперимент. Предстваьте, что вам выдали четыре пакетика. В трёх находятся очищенные морковки, а оставшемся — шоколадная конфета. Вам предлагают съесть две морковки, а потом решить — съесть ли ещё одну или насладиться шоколадом? Что вы выберете?

Чтобы было интереснее, экспериментаторы разбили участников на три подгруппы — одна контрольная, которая не получила дополнительных инструкций. Другая группа должна была совершать разные бессмысленные действия перед распаковкой каждого пакета. Третья группа совершала одни и те же бессмысленные действия (то есть, пользовалась ритуалами — "фиксированной эпизодической последовательностью действий, характеризующейся жёсткостью и повторением").

Что случилось с контрольной группой? Ничего — в основном люди выбрали конфету.

Чтобы было со второй группой? Ничего — в основном люди выбрали конфету.

Что было с третьей группой? Люди в основном выбрали морковку.

Люди совершали бессмысленные действия — три раза постучали по столу, дважды хлопнули в ладоши, один раз хмыкнули и всё в таком духе. Но в отличие от второй группы, они совершали именно эту последовательность каждый раз (т.е. всего три раза за эксперимент). И после третьего раза они в массе своей успешно преодолели соблазн и выбрали более здоровую пищу.

Почему и как работают эти ритуалы? Они срабатывают лишь там, где есть соблазн — можно выбрать что-то правильное и полезное, а можно что-то неправильное и не полезное. И если человек регулярно практикует в такие моменты ритуалы, ему куда проще выбрать что-то полезное.

Следите за распорядком дня

Исследователи из Техаса недавно опубликовали результаты анализа жизни 5500 человек Оказалось, что самоконтроль (ещё одно название силы воли) изрядно связан с физическим состоянием человека.

Невыспавшиеся, голодные и уставшие люди плохо справляются с соблазнами и вместо работы могут, например, часами бесцельно сидеть в Инстаграме.

Другое дело — люди, которые следят за количеством сна, еды и отдыха в своей жизни. У них с силой воли всё обстоит гораздо лучше. Другими словами, здоровое поведение усиливает самоконтроль, а потом самоконтроль помогает здоровому поведению.

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