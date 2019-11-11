Как правильно вычислить своего партнера: психолог рассказал, на что обращать внимание при выборе второй половины

Как правильно вычислить своего партнера: психолог рассказал, на что обращать внимание при выборе второй полови

У каждого человека рано или поздно возникает вопрос: как понять, получится ли именно с этим человеком выстроить отношения и прожить долгую и счастливую жизнь? Выбор партнера - одно из самых важных решений в жизни, и цена ошибки очень велика. О том, как правильно выбирать партнера, пишет в своем блоге психолог Павел Зыгмантович.

В ходе работы с людьми эксперт сформировал три ключевых момента, на которые следует обращать внимание при выборе кандидата.

Стремление договариваться

В частности, психолог отмечает, что первое, на что нужно смотреть, это стремление договариваться. Речь идет именно о стремлении, а не об умении. Люди (особенно юные возрастом), как правило, договариваться не умеют - их этому не учат. Поэтому наивно ждать от потенциального партнёра отточенных навыков поиска взаимоприемлемых решений.

Достаточно, чтобы человек понимал необходимость договорённостей, стремился к этим договорённостям - а умение приложится со временем.

Так же важно и обратное - если человек прогибает или прогибается, иметь с ним дело очень опасно. Тот, кто прогибает, будет стремиться к этому всё больше и больше, поскольку это очень удобно. На любое сопротивление такой человек будет отвечать давлением, усиливая его со временем, что может привести к рукоприкладству.

Положительное отношение к людям

Второй важный момент - отношения человека к людям. Если человек плохо отзывается обо всех подряд - начиная от соседей по подъезду и заканчивая бывшими партнёрами, это очень тревожный сигнал.

Если человек недоволен всеми, это означает, что в один не самый прекрасный момент он станет недоволен и вами тоже. Не важно, как именно это случится. Важно, что это случится, обязательно случится.

Не стоит тешить себя иллюзиями, мол, это остальные ничего не поняли и не разглядели, а уж к вам-то этот человек всегда будет относиться очень хорошо, ведь вон как любит.

Повсеместность проявления какого-либо феномена - это один из признаков нарушения нормальной работы психики. Если человек плохо относится ко всем людям, кроме вас и ещё двух-трёх - это хорошая такая заявка на повсеместность проявления.

Готовность признавать свой вклад в ссору

Ссору всегда создают два человека - и заканчивают тоже двое.

Как часто бывает - поссорились, разошлись по разным углам, потом кто-то один решает помириться, подходит, а второй или отказывается мириться или милостиво принимает извинения. Дескать, наконец-то ты соизволил/ла признать свои ошибки, так и быть, прощаю тебя.

Для людей одной из базовых ценностей является собственная правота. Мы, бывает, настолько не можем признать свою неправоту, что совершаем самые дикие поступки, лишь бы доказать, что мы не ошибались тогда, не ошибаемся сейчас и вообще никогда не ошибаемся.

Для долгосрочных отношений важно, чтобы оба признавали свой вклад в ситуацию. Когда один признает свою неправоту, и второй тоже, - это помогает создать и сохранить долгосрочные отношения, сделать их счастливыми.

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