Почему боль от расставания похожа на физическую и как ее уменьшить – обьясняет психолог

Расставание с любимым человеком — это всегда боль. Мы всего лишь люди, и нам для нормального существования очень нужны другие люди. О том, почему люди чувствуют даже сильную боль при разлуке, пишет в своем блоге психолог Павел Зыгмантович.

Нам нужна группа, в которой мы будем чувствовать себя хорошо, где нас поддержат и помогут. Если же такая группа появилась, а потом пропала, нам от этого ужасно больно. Причём больно в прямом смысле.

В одном исследовании участникам предлагали играть игру на компьютере ("CyberBall") с двумя другими игроками и параллельно смотрели на работу мозга. Поначалу все шло хорошо, все играли весело и бодро (хотя на самом деле, других игроков не было, за них играл компьютер). А потом организаторы эксперимента исключали испытуемых из игры — выглядело все так, будто два других игрока просто не желают играть с испытуемым.

Оказалось, что "душевная" рана на уровне работы мозга очень сильно походит на рану телесную. Проще говоря, отвергнутым людям примерно так же больно, как людям, которые поранились, ошпарились или стукнулись.

Самая очевидная и желаемая группа для каждого является любимый или любимая. Родители и друзья — это тоже хорошо, но большинству людей все же хочется отношений. А двое — это уже группа.

А когда такая группа распадается, потому что любимый/ая уходит, нам очень больно. Поэтому мы плачем, не можем найти себе места, пытаемся как-то достучаться до ушедшего человека, вернуть эти отношения — лишь бы избавиться от боли.

Кстати, по этой же причине многие напиваются — алкоголь неплохо уменьшает боль. Еще лучше это делают обезболивающие, содержащие в себе опиаты.

Достаточно весьма небольшой дозы — то есть это относительно безопасно и вряд ли вызовет привыкание. Впрочем, опиаты коварны.

Эта же боль неплохо объясняет попытку быстренько найти себе другого любимого или другую любимую (то, что называют "пуститься во все тяжкие" применительно к расставанию).

Потеряв группу, в которой нас холили и лелеяли, мы стремимся максимально быстро найти себе других холильщиков/щиц и лелеятелей/ниц. Это справедливо как для романтических отношений, так и для дружеских и для всех остальных.

Исключением здесь является только особенно сильная боль, которая как бы "вырубает" человека. В таких случаях люди просто прячутся в раковину и не высовываются — можно считать это чем-то вроде болевого шока, когда сознание отключается, чтобы человек не свихнулся от переживаний боли.

А если к боли, которая очень похожа на физическую, добавить и боль от крушения надежд на долгую и счастливую жизнь, которая рисовалась в пору конфетно-букетного периода, тем более понятно, почему так больно при расставании с любимым человеком.

Можно ли что-то сделать с этой болью? Да, можно. Самый простой и доступный способ — общение в других группах, где вас считают своим. Это чаще всего друзья и/или родственники.

Когда человек видит, что здесь его любят, не отвергают и поддерживают, боль слабеет. Она не может уйти полностью, ведь был потерян любимый/ая, но она слабеет — социальное отвержение оказывается неполным и это уменьшает боль.

Чем больше человек говоритт о расставании с близкими, тем легче ему становится (близким может быть тяжелее, но тут уж не попишешь — всем нам приходится порой напрячься и потерпеть). Так что нужно говорить, говорить и еще раз говорить — полегчает.

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