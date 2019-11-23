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23 ноября 2019, суббота, 19:36 192
Общество 2019-11-23T19:43:30+02:00
Українські Новини
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве

Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве

Похолодание, Холод, Обогрев, Пункты обогрева
Девушка с кружкой и шарфом. Фото: pixabay
Девушка с кружкой и шарфом. Фото: pixabay

Киев открыл 4 пункта обогрева для населения в связи со снижением температуры, в то время как мощный антициклон Quincy выморозит украинцев.

Об этом говорится в сообщении Печерской районной администрации, передают Українськi Новини.

Отмечается, с целью предоставления всесторонней помощи и предотвращения переохлаждения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, в Печерском районе открыто 4 пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков.

Пункты обогрева находятся по адресу: ул. Бассейная, 5-А; бульв. Марии Примаченко, 3; пер. Никольский, бульв. Дружбы народов, 30/1 Также посетители могут согреться горячим чаем с печеньем.

Указывается, стационарные пункты обогрева будут функционировать в течение периода низких температур.

Как сообщали Українські Новини, по данным Гидрометеорологического центра, 23 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9 градусов, днем -1…+1 градус.

По состоянию на 8 января 2019 в Киеве было более полусотни пунктов обогрева.

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