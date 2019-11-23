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23 ноября 2019, суббота, 18:53 430
Силовые структуры 2019-11-23T19:05:23+02:00
Українські Новини
Полицейский задержан по подозрению в убийстве мужчины в Виннице

Полицейский задержан по подозрению в убийстве мужчины в Виннице

Убийство, Полицейский, ГБР, Госбюро расследований
ГБР. Фото: ГБР
ГБР. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало оперуполномоченного криминальной полиции по подозрению в убийстве мужчины, который отказался быть понятым в Виннице.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передают Українські Новини.

Отмечается, в суд направлено обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Винницкой области по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые привели к смерти человека.

"Досудебным расследованием установлено, правохранитель предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов. Получив отказ, между ними возник конфликт, в результате которого, милиционер нанес мужчине удар кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Винницкой области. По факту происшествия было открыто дело по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Указывается, в случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее ГБР сообщило окончательное подозрение главному фигуранту дела - полицейскому в убийстве по неосторожности 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области. Также ГБР объявило в розыск подполковника СБУ по подозрению в госизмене.

Тем временем гибель военных в Балаклее начало расследовать ГБР.

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