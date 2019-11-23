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23 ноября 2019, суббота, 14:16 29
Политика 2019-11-23T14:21:58+02:00
Українські Новини
Главой Госархива стал Хромов, хвастающийся в стихах своими бл***ми и деньгами

Главой Госархива стал Хромов, хвастающийся в стихах своими бл***ми и деньгами

Поэзия, Государственная архивная служба, Госархив, Госархив Украины
Анатолий Хромов. Фото: Анатолий Хромов/Facebook
Анатолий Хромов. Фото: Анатолий Хромов/Facebook

Новым главой Государственной архивной службы Украины стал одесский историк Анатолий Хромов, который до недавнего времени работал в Украинском институте национальной памяти, сообщает "Страна".

Он обошел в конкурсе на эту должность Ивана Киселя, который много лет был на руководящих должностях государственного архива Украины. 

Анатолий Хромов известен также как и поэт. Издание изучило его творчество и обнаружило немало откровенных стихов.

Ти претендуєш на звання

Живого скарбу нашої нації
Я сотні імен назову навмання
Для кого, ти стимул мастурбацій...

***

Так і хочеться пірнати
Наче в море - в твоє лоно
Розлетівся по кімнаті
Терпкий запах, ледь солоний
І коли я впав із криком
Ніжно пестила вустами
Ох, яка ж ти ненаситна
Навіть мертві - і ті встануть. 

Были и стихи на русском языке - претендующие на остросоциальные, с налетом эротики и намеком на автобиографичность. 

Я типичный мажор и мне 23
я закончил с трудом академию
но с красным дипломом, пойди посмотри
Декан постарался за "премию"
И с помощи папы, но так ведь и надо!
Я год как, начальник района
Приеду в 12 на новеньком Prado
Сверкну золотым телефоном
Пройдусь по отделам, очки как у Лепса
Прикроют следы буйной ночи
Пошлю громко матом кого-то из плебса
Они ж промолчат, знаю точно!
Вот мой подчиненный, оклад - 300 баксов
Не знаю чем кормит детей
Я лично вчера по этой же таксе
Снял пару отличных блядей
Нам, честно, посрать, что вы там клянете
И ждете чтоб с папой мы сдохли
Скорей это мы на новой Тойоте
Размажем вас всех по дороге.

Скриншоты Скриншоты "Страны"

Из 6 претендентов на эту должность Хромов был на 4-м месте по знанию законодательства. Но ситуационное задание и собеседование вывели его вперед. В то время как лидер тестирования Иван Кисель провалил собеседование, получив низкие баллы от конкурсной комиссии. 

Как сообщали Українські Новини, активист Розкладай решил на треть сократить свои доходы ради кресла главы Госархива.

Ранее замглавы Госархива Бондарчука задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. взятки. Суд избрал замглавы Госархива Бондарчуку ночной домашний арест.

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