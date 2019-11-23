Главой Госархива стал Хромов, хвастающийся в стихах своими бл***ми и деньгами

Новым главой Государственной архивной службы Украины стал одесский историк Анатолий Хромов, который до недавнего времени работал в Украинском институте национальной памяти, сообщает "Страна". Он обошел в конкурсе на эту должность Ивана Киселя, который много лет был на руководящих должностях государственного архива Украины. Анатолий Хромов известен также как и поэт. Издание изучило его творчество и обнаружило немало откровенных стихов. Ти претендуєш на званняЖивого скарбу нашої націїЯ сотні імен назову навманняДля кого, ти стимул мастурбацій... *** Так і хочеться пірнатиНаче в море - в твоє лоноРозлетівся по кімнатіТерпкий запах, ледь солонийІ коли я впав із крикомНіжно пестила вустамиОх, яка ж ти ненаситнаНавіть мертві - і ті встануть. Были и стихи на русском языке - претендующие на остросоциальные, с налетом эротики и намеком на автобиографичность. Я типичный мажор и мне 23я закончил с трудом академиюно с красным дипломом, пойди посмотриДекан постарался за "премию"И с помощи папы, но так ведь и надо!Я год как, начальник районаПриеду в 12 на новеньком PradoСверкну золотым телефономПройдусь по отделам, очки как у ЛепсаПрикроют следы буйной ночиПошлю громко матом кого-то из плебсаОни ж промолчат, знаю точно!Вот мой подчиненный, оклад - 300 баксовНе знаю чем кормит детейЯ лично вчера по этой же таксеСнял пару отличных блядейНам, честно, посрать, что вы там клянетеИ ждете чтоб с папой мы сдохлиСкорей это мы на новой ТойотеРазмажем вас всех по дороге. Скриншоты "Страны" Из 6 претендентов на эту должность Хромов был на 4-м месте по знанию законодательства. Но ситуационное задание и собеседование вывели его вперед. В то время как лидер тестирования Иван Кисель провалил собеседование, получив низкие баллы от конкурсной комиссии. Как сообщали Українські Новини, активист Розкладай решил на треть сократить свои доходы ради кресла главы Госархива. Ранее замглавы Госархива Бондарчука задержали по подозрению в вымогательстве $10 тыс. взятки. Суд избрал замглавы Госархива Бондарчуку ночной домашний арест.