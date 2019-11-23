Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима

Новим головою Державної архівної служби України став одеський історик Анатолій Хромов, який до недавнього часу працював в Українському інституті національної пам'яті, повідомляє "Страна". Він обійшов у конкурсі на цю посаду Івана Кисіля, який багато років був на керівних посадах державного архіву України. Анатолій Хромов відомий також як поет. Видання вивчило його творчість і виявило чимало відвертих віршів. Ти претендуєш на званняЖивого скарбу нашої націїЯ сотні імен назову навманняДля кого, ти стимул мастурбацій... ***Так і хочеться пірнатиНаче в море - в твоє лоноРозлетівся по кімнатіТерпкий запах, ледь солонийІ коли я впав із крикомНіжно пестила вустамиОх, яка ж ти ненаситнаНавіть мертві - і ті встануть. Були і вірші російською мовою - які претендують на гостросоціальні, з присмаком еротики і натяком на автобіографічність. Я типичный мажор и мне 23я закончил с трудом академиюно с красным дипломом, пойди посмотриДекан постарался за "премию"И с помощи папы, но так ведь и надо!Я год как, начальник районаПриеду в 12 на новеньком PradoСверкну золотым телефономПройдусь по отделам, очки как у ЛепсаПрикроют следы буйной ночиПошлю громко матом кого-то из плебсаОни ж промолчат, знаю точно!Вот мой подчиненный, оклад - 300 баксовНе знаю чем кормит детейЯ лично вчера по этой же таксеСнял пару отличных блядейНам, честно, посрать, что вы там клянетеИ ждете чтоб с папой мы сдохлиСкорей это мы на новой ТойотеРазмажем вас всех по дороге. Скріншоти "Страни" З 6 претендентів на цю посаду Хромов був на 4-му місці зі знання законодавства. Але ситуаційне завдання та співбесіда вивели його вперед. У той час як лідер тестування Іван Кисіль провалив співбесіду, отримавши низькі бали від конкурсної комісії. Як повідомляли Українські Новини, активіст Розкладай вирішив на третину скоротити свої доходи заради крісла голови Держархіву. Раніше заступника голови Держархіву Бондарчука затримали за підозрою у вимаганні $10 тис. хабара. Суд обрав заступнику голови Держархіву Бондарчуку нічний домашній арешт.