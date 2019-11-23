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23 листопада 2019, субота, 14:16 72
Політика 2019-11-23T14:23:14+02:00
Українські Новини
Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима

Головою Держархіву став Хромов, який хвалився у віршах своїми бл***ми і грошима

Держархів, поезія, Державна архівна служба
Анатолій Хромов. Фото: Анатолій Хромов/Facebook
Анатолій Хромов. Фото: Анатолій Хромов/Facebook

Новим головою Державної архівної служби України став одеський історик Анатолій Хромов, який до недавнього часу працював в Українському інституті національної пам'яті, повідомляє "Страна".

Він обійшов у конкурсі на цю посаду Івана Кисіля, який багато років був на керівних посадах державного архіву України.

Анатолій Хромов відомий також як поет. Видання вивчило його творчість і виявило чимало відвертих віршів.

Ти претендуєш на звання

Живого скарбу нашої нації
Я сотні імен назову навмання
Для кого, ти стимул мастурбацій...

***

Так і хочеться пірнати
Наче в море - в твоє лоно
Розлетівся по кімнаті
Терпкий запах, ледь солоний
І коли я впав із криком
Ніжно пестила вустами
Ох, яка ж ти ненаситна
Навіть мертві - і ті встануть. 

Були і вірші російською мовою - які претендують на гостросоціальні, з присмаком еротики і натяком на автобіографічність.

Я типичный мажор и мне 23
я закончил с трудом академию
но с красным дипломом, пойди посмотри
Декан постарался за "премию"
И с помощи папы, но так ведь и надо!
Я год как, начальник района
Приеду в 12 на новеньком Prado
Сверкну золотым телефоном
Пройдусь по отделам, очки как у Лепса
Прикроют следы буйной ночи
Пошлю громко матом кого-то из плебса
Они ж промолчат, знаю точно!
Вот мой подчиненный, оклад - 300 баксов
Не знаю чем кормит детей
Я лично вчера по этой же таксе
Снял пару отличных блядей
Нам, честно, посрать, что вы там клянете
И ждете чтоб с папой мы сдохли
Скорей это мы на новой Тойоте
Размажем вас всех по дороге.

СкріншотиСкріншоти "Страни"

З 6 претендентів на цю посаду Хромов був на 4-му місці зі знання законодавства. Але ситуаційне завдання та співбесіда вивели його вперед. У той час як лідер тестування Іван Кисіль провалив співбесіду, отримавши низькі бали від конкурсної комісії.

Як повідомляли Українські Новини, активіст Розкладай вирішив на третину скоротити свої доходи заради крісла голови Держархіву.

Раніше заступника голови Держархіву Бондарчука затримали за підозрою у вимаганні $10 тис. хабара. Суд обрав заступнику голови Держархіву Бондарчуку нічний домашній арешт.

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