День памяти жертв Голодомора: в Киеве изменится движение транспорта

В Киеве сегодня, 23 ноября, в связи с мероприятиями ко Дню памяти жертв голодоморов изменится движение городского пассажирского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что с 13:00 до 15:00:

Движение автобусов №№ 24, 62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во II Мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

Автобусы маршрута № 114 будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади.

С 16:00 до окончания мероприятий:

движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои);

движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 520, будет организовано по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 470 - по схеме: ул. Ягодная - ул. Науки - б-р Дружбы Народов - б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

Ранее Комитет по иностранным отношениям Сената США (верхняя палата Конгресса) утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Тем временем, появилась программа мероприятий в Киеве ко дню Голодомора, а Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора.