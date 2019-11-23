подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
23 ноября 2019, суббота, 10:45 47
Транспорт 2019-11-23T10:46:23+02:00
Українські Новини
День памяти жертв Голодомора: в Киеве изменится движение транспорта

День памяти жертв Голодомора: в Киеве изменится движение транспорта

Голодомор, Движение транспорта, День памяти жертв Голодомора
Перекрытие Фото: dorinfo.ru
Перекрытие Фото: dorinfo.ru

В Киеве сегодня, 23 ноября, в связи с мероприятиями ко Дню памяти жертв голодоморов изменится движение городского пассажирского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что с 13:00 до 15:00:

  • Движение автобусов №№ 24, 62 будет организовано по маршруту: от Национального музея истории Украины во II Мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;
  • Автобусы маршрута № 114 будут курсировать на участках от ул. Милославской до Почтовой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади.

С 16:00 до окончания мероприятий:

  • движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои);
  • движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала "Центральный" до ул. Грушевского по собственному маршруту, далее ул. Московская - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.
  • автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 520, будет организовано по следующей схеме: ст. м. "Выдубичи" - Железнодорожное шоссе - Лыбидская площадь - ул. Большая Васильковская - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.
  • автобусный маршрут общего пользования в режиме маршрутного такси № 470 - по схеме: ул. Ягодная - ул. Науки - б-р Дружбы Народов - б-р Леси Украинки - ул. Генерала Алмазова - ул. Цитадельная - ул. Лаврская - Национальный музей истории Украины во II Мировой войне.

Как сообщали Українські Новини, Львовский городской совет решил выплатить по 2 тыс. гривен всем местным жителям, пережившим Голодомор 1932-1933 годов на территории Украины.

Ранее Комитет по иностранным отношениям Сената США (верхняя палата Конгресса) утвердил резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Тем временем, появилась программа мероприятий в Киеве ко дню Голодомора, а Джамала выпустила клип ко дню памяти жертв Голодомора.

Больше новостей о: Голодомор Движение транспорта День памяти жертв Голодомора

Архив
Новости
День памяти жертв Голодомора: в Киеве изменится движение транспорта 10:45
Танкер. ФОТО: ГПСУ
Крушение танкера под Одессой: шторм мешает ликвидировать экологическое бедствие 10:16
Фото: Информатор
Под Киевом автомобиль насмерть сбил двух пешеходов, еще двое людей пострадали 09:46
Слуга народа. Фото: DW
"Слуга народа" готовит Трускавец-2: депутатов обучат цифровой грамотности 09:14
Может вырывать деревья с корнями: в субботу часть Украины накроет ураганный ветер 08:45
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные 13:23 Карта
В Киеве установили "памятник" Вадиму Столару, – СМИ 15:13
больше новостей
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
Гоструда хочет лишить права голоса безработных 06:20
"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре 11:23
В Германии ученые создали экологически нейтральный бензин из углекислого газа 21:55
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok