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22 ноября 2019, пятница, 23:23 152
Судебная власть 2019-11-22T23:49:03+02:00
Українські Новини
Труба заявляет, что никогда не получал указаний по ведению расследований

Труба заявляет, что никогда не получал указаний по ведению расследований

Роман Труба, ГБР, Петр Порошенко
Роман Труба
Роман Труба

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отрицает информацию о получении указаний по направлению расследований.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

Директор ГБР сообщил, что присутствует на рабочих совещаниях Офиса Президента вместе с руководителями других правоохранительных органов, но никаких указаний не получает.

"Ни на совещаниях, ни в телефонных звонках я никогда не получал никаких указаний по направлению расследований или акцентов на каком-либо уголовном производстве", - сказал он.

Ранее в одном из Telegram-каналов были обнародованы "аудиозаписи" разговоров, на которых якобы слышен голос Трубы.

Голос заверяет вероятно руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, что дела, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, являются для ГБР приоритетными.

Также директор бюро в эфире ток-шоу сказал, что обнародование записей было ожидаемо.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника.

А 20 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в различных Telegram-каналах.

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