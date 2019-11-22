Труба заявляет, что никогда не получал указаний по ведению расследований

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отрицает информацию о получении указаний по направлению расследований.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

Директор ГБР сообщил, что присутствует на рабочих совещаниях Офиса Президента вместе с руководителями других правоохранительных органов, но никаких указаний не получает.

"Ни на совещаниях, ни в телефонных звонках я никогда не получал никаких указаний по направлению расследований или акцентов на каком-либо уголовном производстве", - сказал он.

Ранее в одном из Telegram-каналов были обнародованы "аудиозаписи" разговоров, на которых якобы слышен голос Трубы.

Голос заверяет вероятно руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, что дела, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко, являются для ГБР приоритетными.

Также директор бюро в эфире ток-шоу сказал, что обнародование записей было ожидаемо.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапку просят провести экспертизу записи возможного разговора Трубы и Сытника.

А 20 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в различных Telegram-каналах.