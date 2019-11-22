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22 ноября 2019, пятница, 22:31 125
Внешняя политика 2019-11-22T22:33:45+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с Трюдо "нормандскую" встречу

Зеленский обсудил с Трюдо "нормандскую" встречу

нормандский формат, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: president.gоv.uа
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: president.gоv.uа

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо проведение саммита в "нормандском формате".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Отмечается, что глава государства поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

Зеленский также поблагодарил Трюдо за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России.

Премьер-министр со своей стороны положительно оценил договоренность о проведении саммита в "нормандском формате" 9 декабря.

Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины.

Президент также пригласил Джастина Трюдо посетить Украину с официальным визитом.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский озвучил ожидания от "нормандской" встречи.

Тем временем встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится 9 декабря в Париже (Франция).

Больше новостей о: нормандский формат Джастин Трюдо Владимир Зеленский

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