ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою в держзраді

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, оголосили в розшук підполковника СБУ за підозрою в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Він підозрюється також у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю.

Щоб уникнути відповідальності у 2017 році він виїхав до Білорусі і не повернувся.

У разі появи в Україні розшукуваний буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього заступника міністра економіки Бровченка затримали за підозрою в державній зраді.

Раніше кримській судді заочно дали 12 років в'язниці за держзраду.