ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою в держзраді

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, оголосили в розшук підполковника СБУ за підозрою в державній зраді. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини. Він підозрюється також у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю. Щоб уникнути відповідальності у 2017 році він виїхав до Білорусі і не повернувся. У разі появи в Україні розшукуваний буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу. Як повідомляли Українські Новини, колишнього заступника міністра економіки Бровченка затримали за підозрою в державній зраді. Раніше кримській судді заочно дали 12 років в'язниці за держзраду.