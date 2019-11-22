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22 листопада 2019, пʼятниця, 21:40 32
Силові структури 2019-11-23T00:45:03+02:00
Українські Новини
ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою в держзраді

ДБР оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою в держзраді

СБУ, держзрада, ДБР, розшук

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, оголосили в розшук підполковника СБУ за підозрою в державній зраді.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Він підозрюється також у дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю.

Щоб уникнути відповідальності у 2017 році він виїхав до Білорусі і не повернувся.

У разі появи в Україні розшукуваний буде доставлений до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього заступника міністра економіки Бровченка затримали за підозрою в державній зраді.

Раніше кримській судді заочно дали 12 років в'язниці за держзраду.

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