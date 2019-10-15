Крымской судье заочно дали 12 лет тюрьмы за госизмену

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества судью в оккупированном Россией Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"По принципиальной позиции прокуроров при поддержании публичного обвинения в суде, коллегией судей Святошинского районного суда г. Киева в порядке специального судебного производства 8 октября 2019 года судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым было признано виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) КК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - сказано в нем.

В ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно в течение марта - декабря 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти России на территории Крыма путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов в Крыму, а также выполнения на его территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.

19 декабря 2014 года указом Президента России она была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного Апелляционному суда Республики Крым".

С целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма своими умышленными действиями она оказывала помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, находясь в составе незаконно созданного "Севастопольского Апелляционного хозяйственного суда" она принимала так называемые судебные решения о признании имущества Министерства обороны, находившегося Крыму, собственностью органов военного управления России.

Как сообщали Українськi Новини, судью Апелляционного суда Крыма заочно осудили за госизмену.

Также в июле 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему главе Апелляционного суда Крыма Валерию Чорнобуку в государственной измене.