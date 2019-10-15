Крымской судье заочно дали 12 лет тюрьмы за госизмену

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества судью в оккупированном Россией Крыму.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"По принципиальной позиции прокуроров при поддержании публичного обвинения в суде, коллегией судей Святошинского районного суда г. Киева в порядке специального судебного производства 8 октября 2019 года судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым было признано виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) КК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества", - сказано в нем.\r\nВ ходе расследования и судебного разбирательства установлено, что гражданка Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно в течение марта - декабря 2014 года обеспечила становление и укрепление оккупационной власти России на территории Крыма путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов в Крыму, а также выполнения на его территории функций представителя оккупационной власти государства-агрессора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n19 декабря 2014 года указом Президента России она была назначена судьей "Двадцать первого арбитражного Апелляционному суда Республики Крым".\r\nС целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма своими умышленными действиями она оказывала помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.\r\nКроме того, находясь в составе незаконно созданного "Севастопольского Апелляционного хозяйственного суда" она принимала так называемые судебные решения о признании имущества Министерства обороны, находившегося Крыму, собственностью органов военного управления России.\r\nКак сообщали Українськi Новини, судью Апелляционного суда Крыма заочно осудили за госизмену.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже в июле 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему главе Апелляционного суда Крыма Валерию Чорнобуку в государственной измене.