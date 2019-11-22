РосСМИ запустили фейк о возобновлении Турцией морского сообщения с Крымом

Министерство иностранных дел Турции опровергает размещенную российскими СМИ информацию о восстановлении морского сообщения с аннексированным Россией Крымом. Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "Министерство иностранных дел Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановлении морского сообщения "Керчь - Зонгулдак", - написал он. В пятницу в российских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы возобновила морское сообщение Крыма с Турцией. Так, о том, что Турция возобновила паромное сообщение с Крымом сообщало российское агентство ТАСС. Сообщалось, что суда будут ходить один раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак. Как сообщали Українськi Новини, министр культуры за уголовную ответственность СМИ за манипуляции и фейки. Ранее сеть взорвало фейковое назначение Раши Сраки послом в России.