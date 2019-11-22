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22 ноября 2019, пятница, 20:27 19
Политика мира 2019-11-22T20:36:52+02:00
Українські Новини
РосСМИ запустили фейк о возобновлении Турцией морского сообщения с Крымом

РосСМИ запустили фейк о возобновлении Турцией морского сообщения с Крымом

Российские СМИ, Фейк, Аннексированный Крым

Министерство иностранных дел Турции опровергает размещенную российскими СМИ информацию о восстановлении морского сообщения с аннексированным Россией Крымом.

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Министерство иностранных дел Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановлении морского сообщения "Керчь - Зонгулдак", - написал он.

В пятницу в российских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы возобновила морское сообщение Крыма с Турцией.

Так, о том, что Турция возобновила паромное сообщение с Крымом сообщало российское агентство ТАСС. Сообщалось, что суда будут ходить один раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Как сообщали Українськi Новини, министр культуры за уголовную ответственность СМИ за манипуляции и фейки.

Ранее сеть взорвало фейковое назначение Раши Сраки послом в России.

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