РосСМИ запустили фейк о возобновлении Турцией морского сообщения с Крымом

Министерство иностранных дел Турции опровергает размещенную российскими СМИ информацию о восстановлении морского сообщения с аннексированным Россией Крымом.

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Министерство иностранных дел Турции на обращение посольства опровергло очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановлении морского сообщения "Керчь - Зонгулдак", - написал он.

В пятницу в российских СМИ появилась информация о том, что Россия якобы возобновила морское сообщение Крыма с Турцией.

Так, о том, что Турция возобновила паромное сообщение с Крымом сообщало российское агентство ТАСС. Сообщалось, что суда будут ходить один раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак.

Как сообщали Українськi Новини, министр культуры за уголовную ответственность СМИ за манипуляции и фейки.

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