Маркарова получила надбавок, премий и командировочных почти в 5 раз больше оклада

Заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой в новом правительстве за октябрь составила 62 тыс. гривен, ее заместителей - от 33,2 тыс. до 119,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 84,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в октябре, составила 61 889 гривен, из них должностной оклад за фактически отработанное время – 13 090 гривен, надбавки – 16 625 гривен, премия – 23 000 гривен, командировочные – 9 120 гривен, индексация - 52 гривны.

Зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 69 034 гривны, Юрия Джигиря – 119 134 гривны, Геннадия Плиса – 64 720 гривен, Василия Шкуракова – 56 918 гривен, Павла Ходаковского – 33 273 гривны, госсекретаря Константина Ващенко – 84 700 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Маркарова назвала своей бизнес-ошибкой покупку банка братьев Клюевых.

Ранее за первый месяц работы в новом Кабмине Маркаровой доплатили за интенсивный труд.