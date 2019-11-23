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23 ноября 2019, суббота, 06:20 468 Документ
Кабмин 2019-11-23T06:20:01+02:00
Українські Новини
Маркарова получила надбавок, премий и командировочных почти в 5 раз больше оклада

Маркарова получила надбавок, премий и командировочных почти в 5 раз больше оклада

Зарплаты, зарплаты чиновников, Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Заработная плата министра финансов Оксаны Маркаровой в новом правительстве за октябрь составила 62 тыс. гривен, ее заместителей - от 33,2 тыс. до 119,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 84,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Маркаровой в октябре, составила 61 889 гривен, из них должностной оклад за фактически отработанное время – 13 090 гривен, надбавки – 16 625 гривен, премия – 23 000 гривен, командировочные – 9 120 гривен, индексация - 52 гривны.

Зарплата заместителей Юрия Гелетия составила 69 034 гривны, Юрия Джигиря – 119 134 гривны, Геннадия Плиса – 64 720 гривен, Василия Шкуракова – 56 918 гривен, Павла Ходаковского – 33 273 гривны, госсекретаря Константина Ващенко – 84 700 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Маркарова назвала своей бизнес-ошибкой покупку банка братьев Клюевых.

Ранее за первый месяц работы в новом Кабмине Маркаровой доплатили за интенсивный труд.

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