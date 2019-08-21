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  • Disney и Sony не смогли договориться о "судьбе" Человека-паука: он может покинуть киновселенную Marvel
21 августа 2019, среда, 12:21 52
Жизнь 2019-08-21T12:21:17+03:00
Українські Новини
Disney и Sony не смогли договориться о "судьбе" Человека-паука: он может покинуть киновселенную Marvel

Disney и Sony не смогли договориться о "судьбе" Человека-паука: он может покинуть киновселенную Marvel

Студия корпорации Disney не смогла достичь соглашения с компанией Sony Pictures касательно съемок фильмов о супергерое Человеке-пауке, что грозит в целом выходом персонажа из киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание Deadline.

Так, сообщается, что президент Marvel Studios Кевин Файги больше не будет как продюсер выпускать фильмы о супергерое Человеке-пауке.

Отмечается, что Файги скорее всего не будет также продюсировать две картины о Человеке-пауке, которые находятся в работе на данный момент. А в целом грозит выходом супергероя из числа персонажей расширенной киновселенной Marvel.

По данным источников, Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о Человеке-паук пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

Как сообщали Українські Новини, ​Sony и Marvel обсуждали появление Человека-паука в "Первом мстителе".

Тем временем Marvel готовит масштабные проекты: анонсы киновселенной на три года.

Также "Мстители: Завершение" побили мировой рекордпроката за первый уикенд.

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