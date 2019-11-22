подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Victoria's Secret впервые за 25 лет отменила ежегодный показ коллекции белья
22 ноября 2019, пятница, 16:09 77
Жизнь 2019-11-22T16:09:34+02:00
Українські Новини
Victoria's Secret впервые за 25 лет отменила ежегодный показ коллекции белья

Victoria's Secret впервые за 25 лет отменила ежегодный показ коллекции белья

Одежда, Бренд, Сексизм, Нижнее белье, Показ мод
Victoria's Secret. Фото: Facebook/Victoria's Secret
Victoria's Secret. Фото: Facebook/Victoria's Secret

Обвинения в сексизме серьезно сказываются на репутации. В то время как а  Германии суд уволил солдата из-за отказа пожать руку женщине, известный бренд нижнего белья Victoria's Secret впервые за 25 лет отменил ежегодный показ из-за уменьшения телевизионных рейтингов.

Об этом сообщает BBC.

Финансовый директор компании L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, Стюарт Бургдорфера пояснил, что сейчас сотрудники решают, как дальше продвигать бренд. Представитель компании также пообещал, что Victoria's Secret проведет другое мероприятие этой зимой, но не уточнил какой именно.

Продажи Victoria's Secret снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. В компании сообщили об убытке в $252 млн по результатам третьего квартала.

Впервые шоу Victoria's Secret прошло в 1995-м и быстро стало популярным: ежегодно его смотрели миллионы телезрителей.

В показах бренда участвовали супермодели Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен, Хайди Клум и другие. Однако за последние годы популярность шоу снизилась из-за худобы моделей и отсутствия разнообразия. Столкнувшись с рядом скандалов и падением продаж, марка смягчила свои требования.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за проявление сексизма оштрафовали магазин "Цитрус" в Одессе. По мнению общественности, они использовали неподобающую рекламу. 

Напомним, в Британии официально запретили сексизм в рекламе.

Больше новостей о: Одежда Бренд Сексизм Нижнее белье Показ мод

Архив
Новости
Криклий хочет внести представление об отставке Клитиной, попавшей в секс-скандал 17:56
Криклий хочет уволить Клитину, которая раскритиковала его работу в переписке с пранкером 17:55
Танкер
Видео дня: Завершилась сложная и многочасовая эвакуация украинцев с тонущего корабля под Одессой 17:37
На пост главы НАПК претендуют более 30 человек, треть среди них - из НАБУ и ГПУ 17:35
После относительной стабильности розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились до отметки 27,55-28,67 гривен/литр 17:12
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
Аркадий Бабченко. Фото с его личной страницы в Facebook
СБУ засекретила информацию о том, снята ли госохрана с эмигрировавшего в Израиль Бабченко 06:00
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день 09:39 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok