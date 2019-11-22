Victoria's Secret впервые за 25 лет отменила ежегодный показ коллекции белья

Обвинения в сексизме серьезно сказываются на репутации. В то время как а Германии суд уволил солдата из-за отказа пожать руку женщине , и

Об этом сообщает BBC.

Финансовый директор компании L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, Стюарт Бургдорфера пояснил, что сейчас сотрудники решают, как дальше продвигать бренд. Представитель компании также пообещал, что Victoria's Secret проведет другое мероприятие этой зимой, но не уточнил какой именно.

Продажи Victoria's Secret снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. В компании сообщили об убытке в $252 млн по результатам третьего квартала.

Впервые шоу Victoria's Secret прошло в 1995-м и быстро стало популярным: ежегодно его смотрели миллионы телезрителей.

В показах бренда участвовали супермодели Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен, Хайди Клум и другие. Однако за последние годы популярность шоу снизилась из-за худобы моделей и отсутствия разнообразия. Столкнувшись с рядом скандалов и падением продаж, марка смягчила свои требования.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за проявление сексизма оштрафовали магазин "Цитрус" в Одессе. По мнению общественности, они использовали неподобающую рекламу.

Напомним, в Британии официально запретили сексизм в рекламе.