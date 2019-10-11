В Германии суд уволил солдата из-за отказа пожать руку женщине

В Германии, в ходе инцидента между мужчиной и женщиной, которые являлись сослуживцами, суд в Кобленце принял решение уволить солдата за проявление сексизма к своей коллеге. Об этом передает DW.

В четверг, 10 октября, солдат бундесвера попытался оспорить свое увольнение судом, аргументировав свой поступок религиозными предубеждениями.

Однако, Высший административный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце, в котором солдат попытался оспорить свое увольнение расценил поступок мужчины, как признак "процесса радикализации на религиозной основе" и подтвердил законность увольнения.

Сам солдат называл свои действия "отправлением религиозного культа", однако суд отказался внять его доводам.

"Указания истца на то, что его поведение в отношении женщин могло иметь другие мотивы, в свете его последовательного исповедования ислама стоит рассматривать как попытку выгородить себя", - решил суд, отметив, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.

При этом суд опроверг утверждение мужчины о том, что причиной его увольнения стали предрассудки в отношении мусульман. Несмотря на отсутствие предписаний пожимать руку женщинам, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о недостатке уважения к сослуживицам, что ставило под угрозу сплоченность и боеспособность бундесвера.

Как сообщали Українські Новини, ранее Британский регулятор по рекламе (Аdvertising Standards Аuthority - ASA) запретил навязывать "вредные гендерные стереотипы" в рекламе.

Также, Одесский админсуд оштрафовал сеть магазинов гаджетов "Цитрус" за дискриминацию женщин в рекламе.