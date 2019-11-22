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22 ноября 2019, пятница, 16:15 628
Общество 2019-11-22T16:16:55+02:00
Українські Новини
В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта из-за подготовки к новогодним праздникам

В центре Киева на два месяца ограничат движение транспорта из-за подготовки к новогодним праздникам

Киев, КГГА, Новогодние праздники, Ограничение движения
В Киеве ограничат движение транспорта
В Киеве ограничат движение транспорта

Киевская городская государственная администрация (КГГА) ограничит движение транспорта на центральных улицах в связи с подготовкой и проведением новогодних праздников с 25 ноября по 26 января 2020 года.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1769, передают Українські Новини.

Отмечается, что с 25 ноября стартуют подготовительные монтажные работы для проведения новогодне-рождественских празднований, а с 14 декабря по 12 января будут организованы сами празднования.

Так, с 14 декабря по 12 января 2020 года празднования будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5, а с 14 декабря до 19 января 2020 года - на Контрактовой площади.

Таким образом, с 25 ноября по 26 января 2020 года будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

Также с 25 ноября по 26 января 2020 года будет запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади), а 19 декабря с 17:00 до 19:00 - вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской).

Также запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка): 19 декабря - с 16:00 до 22:00; 24 декабря - с 16:00 до 22:00; с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020 года; 1 января 2020 года - с 14:00 до 22:00; 7 января 2020 года - с 12:00 до 17:00.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества. 

Также названа дата монтажа главной елки страны

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