У центрі Києва на два місяці буде обмежено рух транспорту через підготовку до новорічних свят

Київська міська державна адміністрація (КМДА) обмежить рух транспорту на центральних вулицях у зв'язку з підготовкою та проведенням новорічних свят з 25 листопада по 26 січня 2020 року.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769, передають Українські Новини.



Відзначається, що з 25 листопада стартують підготовчі монтажні роботи для проведення новорічно-різдвяних святкувань, а з 14 грудня по 12 січня будуть організовані самі святкування.



Так, з 14 грудня по 12 січня 2020 року святкування будуть проходити на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5, а з 14 грудня до 19 січня 2020 року - на Контрактовій площі.



Таким чином, з 25 листопада по 26 січня 2020 року буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі.



Також з 25 листопада по 26 січня 2020 року буде заборонено рух всіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі), а 19 грудня з 17:00 до 19:00 - вздовж вулиці Володимирська (від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївська).



Також заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського): 19 грудня - з 16:00 до 22:00; 24 грудня - з 16:00 до 22:00; з 20:00 31 грудня до 3:00 1 січня 2020 року; 1 січня 2020 року - з 14:00 до 22:00; 7 січня 2020 року - з 12:00 до 17:00.



Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів рекомендує перенести робочий день з 6 на 11 січня 2020 року з метою створення сприятливих умов для святкування Різдва.



Також названа дата монтажу головної ялинки країни.