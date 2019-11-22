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22 ноября 2019, пятница, 15:14 64
Силовые структуры 2019-11-22T15:16:01+02:00
Українські Новини
В Кирилловке из-за шторма затопило базы отдыха

В Кирилловке из-за шторма затопило базы отдыха

Шторм, Запорожская область, ГосЧС, Кирилловка
Кирилловка. Фото: пресс-служба ГосЧС
Кирилловка. Фото: пресс-служба ГосЧС

Сегодня, 22 ноября, на территории поселка Кирилловка не утихает штормовая погода. Уровень воды на базах отдыха составляет от 0,5 до 1 метра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Запорожской области.

"22 ноября на территории пгт Кирилловка Акимовского района штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 метра. Базы отдыха не работают", - говорится в сообщении.

Дорога от Кирилловки до села Степок не нарушена, но в некоторых местах на дороге отмечаются приливы воды до 15 см, остров Бирючий - остался отрезан от суши. Песчаная дорога покрыта водой.

Фото: пресс-служба ГосЧСФото: пресс-служба ГосЧС

Утром стало известно, что двое охранников базы отдыха "Мечта" на Федотовой косе не могли самостоятельно покинуть базу. Уровень воды достигал от 50-80 см.

Фото: пресс-служба ГосЧСФото: пресс-служба ГосЧС


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