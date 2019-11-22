Мороз до -14 и мокрый снег: прогноз погоды на выходные

И пока в Украину постепенно заходит холодный воздух, 23 ноября на востоке страны температура опустится до -14 градусов, а на западе пройдет мокрый снег. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



23 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8…-10 градусов, днем -1…-3 градуса.



На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-8 градусов, днем -2…+6 градусов; в Закарпатье ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов.



В Карпатах ночью дождь и мокрый снег, днем местами небольшие осадки, температура ночью +2…-3 градуса, днем -2…+3 градуса.



В Моршине ночью небольшие осадки, днем без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.



В Трускавце ночью небольшие осадки, днем без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.



В Сваляве ночью дождь, днем местами небольшой дождь, температура ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11 градусов.



На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-12 градусов, днем +2…-5 градусов.



В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-11 градусов, днем +2…-4 градуса.



На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Донецкой области ночью 25 м/с. Температура воздуха ночью -7…-14 градусов, днем +1…-5 градусов.



На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Херсонской области ночью 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-9 градусов, днем -2…+5 градусов.



В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем 0…+5 градусов.



В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

Карта: "Укргидрометцентр"



В воскресенье, 24 ноября, в Украине немного потеплеет, температура воздуха днем от -2 до +11, температура ночью - от +4 до -9.

Карта: "Укргидрометцентр"

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам синоптиков, зима обещает быть как теплой с дождями, так и рекордно холодной со снегопадами.