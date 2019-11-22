У Кирилівці через шторм затопило бази відпочинку

Сьогодні, 22 листопада, на території селища Кирилівка не вщухає штормова погода. Рівень води на базах відпочинку становить від 0,5 до 1 метра. Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Запорізькій області.

"22 листопада на території смт Кирилівка Якимівського району штормова погода не вщухає: посилення східного вітру 20 м/с, пориви вітру до 28 м/с призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі. В даний час орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метра. Бази відпочинку не працюють", - йдеться в повідомленні.

Дорога від Кирилівки до села Степок не порушена, але в деяких місцях на дорозі відзначаються припливи води до 15 см, острів Бірючий - залишився відрізаний від суші. Піщана дорога покрита водою.

Фото: прес-служба ДержНС

Вранці стало відомо, що двоє охоронців бази відпочинку "Мрія" на Федотовій косі не могли самостійно покинути базу. Рівень води сягав від 50-80 см.

Фото: прес-служба ДержНС

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