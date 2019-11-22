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22 листопада 2019, пʼятниця, 14:35 10
Події 2019-11-22T14:52:42+02:00
Українські Новини
Аеропорт Одеси скасував всі рейси до вечора з-за аварійного літака з Туреччини

Аеропорт Одеси скасував всі рейси до вечора з-за аварійного літака з Туреччини

аварійна посадка літака, Аеропорт
Літак
Літак

Міжнародний аеропорт Одеси призупинив обслуговування рейсів у зв'язку з поломкою шасі при посадці літака TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines 21 листопада ввечері. Про це повідомляє аеропорт Одеса в Facebook.

"Служби аеропорту проводять необхідні заходи з евакуації пошкодженого літака з смуги. В Одесу слідують інженери авіакомпанії зі спеціальним обладнанням для транспортування повітряного судна. У зв'язку з цим, аеропорт "Одеса" припинив повітряний рух до 18:00", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в прес-службі аеропорту повідомили, що комісія продовжує розслідувати причини інциденту. За попередніми висновками фахівців, невдала посадка сталася внаслідок сильного бічного вітру (до 17 м/с).

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула пасажирів евакуювали, аеропорт закрили.

Вчора в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines в час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака евакуювали 136 пасажирів.

Пілоти з-за сильного вітру не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування.

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