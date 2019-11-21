подписаться на рассылку
24.05 24.35
26.45 27
˟
  • Новости
  • Происшествия
  • В Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли
21 ноября 2019, четверг, 23:07 70
Происшествия 2019-11-21T23:07:32+02:00
Українські Новини
В Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли

В Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли

Посадка самолета, Аварийная посадка самолета, вынужденная посадка самолета

Вечером в четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний". Об этом сообщает "Страна".

В происшествии обошлось без пострадавших. На фото видно, что трап спустили с задней части, потому что носовая часть уперлась в землю. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Как рассказал издание один из пассажиров рейса, в Одессе был сильный ветер. Пилот дважды пытался дважды посадить самолет. 

"Были открыты шасси, но в метре от дороги поднялся вверх. Полетал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулись земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Он съехал с полосы и остановился в поле. Случилась гробовая тишина, когда началось торможение", - рассказал собеседник.

Затем оперативно были спущены надувные трапы и всех пассажиров эвакуировали с борта. Жертв нет. Самолет сейчас остался на взлетной полосе. Аэропорт Одессы закрыт на взлет и посадку.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове из-за тумана чуть не разбился самолет с туристами из Египта.

Также ранее в Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты.

Больше новостей о: Посадка самолета Аварийная посадка самолета вынужденная посадка самолета

Архив
Новости
В Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли 23:07
Украина обжалует приговор Маркиву, - Офис Президента 22:45
Представительство ЕС поздравило Украину с днем Свободы и Достоинства 22:15
Украина вошла в топ-5 наиболее заминированных стран 21:43
На Донбассе из-за обстрелов ранены 3 военнослужащих 21:42
больше новостей
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 18:50 Обновляется
Адвокатом Ляшко стала защитница ДТЭК 10:29
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине несовершеннолетнюю, – текст приговора 18:50 Обновляется
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Каждая 3-я гривна в госбюджете взята в долг 06:10
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok