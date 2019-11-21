В Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли

Вечером в четверг, 21 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний". Об этом сообщает "Страна".

В происшествии обошлось без пострадавших. На фото видно, что трап спустили с задней части, потому что носовая часть уперлась в землю. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Как рассказал издание один из пассажиров рейса, в Одессе был сильный ветер. Пилот дважды пытался дважды посадить самолет.

"Были открыты шасси, но в метре от дороги поднялся вверх. Полетал круг. И снова начал спускаться. И в тот момент, когда коснулись земли, пассажиры почувствовали запах гари. Началась паника. Паниковали все, даже члены экипажа. Он съехал с полосы и остановился в поле. Случилась гробовая тишина, когда началось торможение", - рассказал собеседник.

Затем оперативно были спущены надувные трапы и всех пассажиров эвакуировали с борта. Жертв нет. Самолет сейчас остался на взлетной полосе. Аэропорт Одессы закрыт на взлет и посадку.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове из-за тумана чуть не разбился самолет с туристами из Египта.

Также ранее в Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты.