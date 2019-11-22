Україна збільшила імпорт овочів і фруктів на 37%

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" констатує, що в січні-жовтні 2019 Україна збільшила імпорт плодоовочевої продукції на 37% до 618,4 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні УКАБ, передають Українські Новини.

"За останні 10 місяців поточного року Україна закупила плодоовочевої продукції на 618,4 млн доларів, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказано в ньому.

В структурі імпорту найбільшу частку займали цитрусові - 22% (137 млн доларів) і банани - 20% (126,4 млн доларів).

За 10 місяців 2019 року найбільше зросли закупівлі картоплі - в 11 разів або на 29,5 млн доларів за рахунок рекордно низького врожаю також виріс імпорт кісточкових фруктів (абрикоси, вишні, черешні, персики та сливи) у 2 рази або на 22,1 млн доларів, цибулі - близько 3 разів або на 18,5 млн доларів і сушених фруктів - на 81% або на 14,2 млн доларів у порівнянні з 10-ю місяцями 2018 року.

При цьому за вказаний період експорт плодоовочевої продукції скоротився на 4% до 341,1 млн тонн.

Таким чином, зовнішньоторговельний баланс є від'ємним і становить 277,3 млн доларів, що означає, що Україна є нетто-імпортером цієї продукції.

У структурі експорту основну частку займають горіхи з часткою 46% (157,5 млн доларів) і сушені бобові овочі - 33% (113,9 млн доларів).

зокрема, у січні-жовтні 2019 зросли поставки горіхів на 10% або на 7,7 млн доларів, ягід - на 47% або на 3,8 млн доларів, яблук - на 33% або на 3,6 млн доларів.

Також відзначається зростання експорт готової продукції (виготовленої в процесі переробки плодоовочевих) з високою доданою вартістю - постачання соків зросли на 53% або на 27,7 млн доларів, оброблених томатів - на 4% або на 1,4 млн доларів, варення і джемів - на 52% або на 1,2 млн. доларів.

Основними споживачами даної продукції є країни Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, водночас за 9 місяців Україна наростила імпорт молочної продукції на 50%.

В цілому імпорт товарів перевищив експорт на 7 млрд доларів з початку року.