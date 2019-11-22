Никаких ножей и спортивного инвентаря: что не стоит покупать в субботу по лунному календарю

Шопинг может как развеселить, так и утомить, особенно, если в погоне за скидками мы за день наматываем десятки километров по торговым центрам в поисках нужных и не очень вещей. Астрологи предлагают свой секрет успеха, как упростить этот процесс и сделать покупки успешными, что особенно актуально с приближением Черной пятницы. В зависимости от фаз Луны каждый день, рекомендуется планировать свой шопинг. Какие вещи лучше покупать в субботу, читайте в лунном календаре покупок, а также какие знаки дают звезды всем знакам зодиака на выходные, узнайте в гороскопе на 23-24 ноября.

Суббота, когда Луна будет убывающая и находится в знаке Весов, идеально подойдет для покупок через интернет. Главное, чтобы они были не слишком дорогие. Также день благоприятен для легких походов по магазинам одежды, сообщает mlady.org. 23 ноября удачными по лунному календарю могут стать для приобретения товаров повседневного пользования, товаров для дома.

Нежелательно покупать 23 ноября бытовые инструменты: ножи, ножницы, молотки, предметы для занятия спортом и активного отдыха; часы, измерительные приборы; компьютеры и аксессуары для него, смартфоны, ноутбуки; средства для утилизации отходов, крупногабаритную бытовую технику.

Лунный календарь покупок на субботу 23 ноября. Фото: mlady.org

Напомним, для каких покупок был удачный период с 18 по 22 ноября.

Украинцы все чаще покупают в интернете, потому что так дешевле. Также вам может быть интересно, какие есть лайфхаки, чтобы не остаться без гроша в период больших распродаж, особенно в Черную пятницу.