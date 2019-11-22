подписаться на рассылку
24 24.3
26.4 26.95
˟
22 ноября 2019, пятница, 09:27 638
Общество 2019-11-22T09:27:40+02:00
Українські Новини
Спасатели предупреждают о сильном шторме в Азовском море и порывистом ветре

Спасатели предупреждают о сильном шторме в Азовском море и порывистом ветре

Шторм, Ветер, Азовское море, Шторм в море
Полотно Ивана Айвазовского
Полотно Ивана Айвазовского "9 вал". Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Украине 22 ноября, в акватории Азовского моря возможен шторм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек.

Кроме того, 21 ноября с 20-21 часа в Мариуполе ожидается спад уровня моря с достижением стихийной отметки.

22 ноября в акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра 15-18 м/сек.

Синоптики предупреждают о шторме в Азовском море

Как сообщали Українські Новини, под Одессой из-за шторма и ветра терпит бедствие танкер, его сорвало с якоря и отнесло в море.

Также ранее под Одессой буксир попал в шторм и потерпел бедствие.

Больше новостей о: Шторм Ветер Азовское море Шторм в море

Архив
Новости
В аэропорту Одессы из-за ночной аварии самолета отменили все рейсы 10:31
Таможня запустила в тестовом режиме онлайн-систему жалоб 10:22
Доллар подешевел, евро подорожал: курс валют в обменниках 10:22
В FIFPro разочарованы действиями чиновников Украинской ассоциации футбола в отношении Тайсона 10:09
На киевском вокзале плитка со стены упала на мужчину и разбила ему голову 10:02
больше новостей
КБ "Южное" проиграло суд на $200 млн американскому Boeing 15:32
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Депутат Иванисов с 3 дружками изнасиловал в машине девушку, – текст приговора 18:55
НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака 15:20
Электроэнергия подешевела на 20% в результате конкуренции на рынке, - Герус 14:41
В следующем году пенсии повысят два раза: чего ждать пенсионерам 05:50
больше новостей
Генпрокурор Рябошапка подтвердил потерю материалов по делам Майдана 18:45
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора 10:35 Документ
СБУ хочет сообщить Стерненко о подозрении 18:17 Документ
ГБР открыло 13 уголовных дел против Порошенко: допрошены 562 свидетеля 14:37
В Раде требуют от Баканова проверить деятельность сайта "Миротворец" 23:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok