Спасатели предупреждают о сильном шторме в Азовском море и порывистом ветре

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Украине 22 ноября, в акватории Азовского моря возможен шторм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что по прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек.

Кроме того, 21 ноября с 20-21 часа в Мариуполе ожидается спад уровня моря с достижением стихийной отметки.

22 ноября в акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

По Киеву и Киевской области 21 ноября порывы ветра 15-18 м/сек.

Как сообщали Українські Новини, под Одессой из-за шторма и ветра терпит бедствие танкер, его сорвало с якоря и отнесло в море.

Также ранее под Одессой буксир попал в шторм и потерпел бедствие.