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22 листопада 2019, пʼятниця, 11:31 11
Суспільство 2019-11-22T11:32:54+02:00
Українські Новини
Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька

Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька

Вітер, Штормовий вітер, правила безпеки, ДержНС
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

Сьогодні, 22 листопада, в Україні значно похолодає, а також очікується сильний вітер. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, 22 листопада в східній, південній і західній частинах країни пориви 15-20 м/с, в Приазов'ї 25-28 м/с.


22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).

В Києві та області - в найближчі години і до кінця доби 22 листопада пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки).

КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

 

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про сильні морози, проте вже в кінці місяця чекає потепління.

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