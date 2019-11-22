Українців попереджають про сильний вітер: що робити, якщо він застав зненацька

Сьогодні, 22 листопада, в Україні значно похолодає, а також очікується сильний вітер. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДержНС. За прогнозами Укргідрометцентру, 22 листопада в східній, південній і західній частинах країни пориви 15-20 м\/с, в Приазов'ї 25-28 м\/с.22 листопада на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-30 м\/с, висота хвиль 15-20 дм (в портах 13-15 дм).В Києві та області - в найближчі години і до кінця доби 22 листопада пориви вітру 15-20 м\/с (I рівень небезпеки). КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватися основні рекомендації при сильному вітрі: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про сильні морози, проте вже в кінці місяця чекає потепління.