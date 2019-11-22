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22 ноября 2019, пятница, 10:31 1637
Происшествия 2019-11-22T12:30:02+02:00
Українські Новини
В аэропорту Одессы из-за ночной аварии самолета отменили все рейсы

В аэропорту Одессы из-за ночной аварии самолета отменили все рейсы

Самолет, Аварийная посадка самолета, Жесткая посадка
Самолет на дорожке. Фото: Думская
Самолет на дорожке. Фото: Думская

Из-за аварии самолета в Одессе аэропорт не работает, отменены все утренние рейсы. Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, поврежденный турецкий самолет сейчас все еще лежит на полосе. Борт готовится к эвакуации.

"Оборудование для эвакуации борта с полосы доставили в Херсон. Сейчас его растамаживают, а после его привезут в Одессу. Наши службы приведены в полную готовность", - говорится в сообщении.

Авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли.

Вчера в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.

Пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания.

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