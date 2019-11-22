В аэропорту Одессы из-за ночной аварии самолета отменили все рейсы

Из-за аварии самолета в Одессе аэропорт не работает, отменены все утренние рейсы. Об этом сообщает "Думская". Как отмечается, поврежденный турецкий самолет сейчас все еще лежит на полосе. Борт готовится к эвакуации. "Оборудование для эвакуации борта с полосы доставили в Херсон. Сейчас его растамаживают, а после его привезут в Одессу. Наши службы приведены в полную готовность", - говорится в сообщении. Авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты. Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли. Вчера в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета эвакуировали 136 пассажиров. Пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания.