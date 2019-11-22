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  • В аеропорту Одеси через нічну аварію літака скасували всі рейси
22 листопада 2019, пʼятниця, 10:31 7
Події 2019-11-22T11:45:02+02:00
Українські Новини
В аеропорту Одеси через нічну аварію літака скасували всі рейси

В аеропорту Одеси через нічну аварію літака скасували всі рейси

аварійна посадка літака, Жорстка посадка
Літак на доріжці. Фото: Думська
Літак на доріжці. Фото: Думська

З-за аварії літака в Одесі аеропорт не працює, скасовані всі ранкові рейси. Про це повідомляє "Думська".

Як наголошується, пошкоджений турецький літак зараз все ще лежить на смузі. Борт готується до евакуації.

"Обладнання для евакуації з борту смуги доставили в Херсон. Зараз його розмитнюють, а після його привезуть до Одеси. Наші служби приведені в повну готовність", - йдеться в повідомленні.

Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула - пасажирів евакуювали, аеропорт закрили.

Вчора в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines в час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака евакуювали 136 пасажирів.

Пілоти через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування.

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