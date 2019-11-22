В аеропорту Одеси через нічну аварію літака скасували всі рейси

З-за аварії літака в Одесі аеропорт не працює, скасовані всі ранкові рейси. Про це повідомляє "Думська". Як наголошується, пошкоджений турецький літак зараз все ще лежить на смузі. Борт готується до евакуації. "Обладнання для евакуації з борту смуги доставили в Херсон. Зараз його розмитнюють, а після його привезуть до Одеси. Наші служби приведені в повну готовність", - йдеться в повідомленні. Авіакомпанії відправляють своїх пасажирів в інші аеропорти. Як повідомляли Українські Новини, в Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула - пасажирів евакуювали, аеропорт закрили. Вчора в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines в час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака евакуювали 136 пасажирів. Пілоти через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування.