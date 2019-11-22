У літака з Стамбула при приземленні в Одесі подломилось шасі через штормовий вітер

В рейсу зі Стамбула через сильний вітер при посадці підломилася передня стійка шасі. Постраждалих немає, аеропорт тимчасово не приймав рейси. Про це повідомляється на сторінці Міжнародного аеропорту Одеси у Facebook.

"Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС надломив передню стійку шасі", - сказано в повідомленні.

Все 136 пасажирів були евакуйовані і знаходяться в залі терміналу аеропорту.

За даними місцевого видання "Думская"літак при посадці втратив колесо та зупинився на злітно-посадковій смузі між третьою і четвертою рубіжними доріжками. Пілоти екстрено висадили пасажирів за допомогою надувних трапів.

"У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" припинив польоти до 01:00 за місцевим часом. З цього приводу комісія проводить розслідування", - додали в прес-службі аеропорту.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі сталася аварійна посадка літака зі Стамбула пасажирів евакуювали, аеропорт закрили.

Раніше в Харкові через туман трохи не розбився літак з туристами з Єгипту.